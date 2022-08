VIDEO. Piloții ucraineni de drone la locul de muncă Piloții ucraineni de drone fac o treaba foarte importanta și foarte periculoasa. Acest videoclip ofera o privire asupra muncii lor. Dronele joaca un rol imens in acest razboi și exista o nevoie constanta de ele. De saptamani intregi, forțele armate ale Ucrainei vorbesc despre lansarea unei contraofensive in sud, iar acum un ofițer militar superior […] The post VIDEO. Piloții ucraineni de drone la locul de munca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis. miercuri, ca inspectia AEIA la centrala nucleara din Zaporojie reprezinta o obligatie internationala, la care Federatia Rusa este parte si pe care este obligata sa o onoreze. ”Dupa deja mai mult de 6 luni de razboi injust, ilegal si irational…

- Sediul secret al grupului Wagner, cunoscut drept armata privata a lui Vladimir Putin, a fost atacat de ucraineni, dupa ce un corespondent rus a postat imagini cu vizita pe care a facut-o acolo. Grupul de mercenari ruși ar fi operat intr-un cartier general secret din Lugansk, estul Ucrainei, scrie BBC.…

- Lunetiștii ucraineni iși continua cu succes misiunea de lupta impotriva invadatorilor ruși. Dotați cu arme de ultima generație, soldații Ucrainei reușesc sa elimine inamicul. Forțele ucrainene au publicat un videoclip prin care se vede cum lunetiști ii secera pe soldați ruși. ”Impreuna cu alte unitați,…

- Centrul de coordonare comun insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat, miercuri, la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acest centru – instalat intr-o Academie Militara – urmeaza sa fie condus de catre…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care le permite tuturor cetațenilor Ucrainei sa solicite cetațenia rusa intr-un mod mult mai simplu decat pana acum. Decretul semnat de Vladimir Putin modifica decrete anterioare prin care procedura simplificata pentru obținerea cetațeniei…

- Armata rusa ar fi descoprit cadavrele a 152 de combatanti ucraineni in otelaria Azovstal, la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, si este pregatita sa le predea Ucrainei, anunta marti Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. In cursul unor operatiuni de cautare in otelarie, in care s-au baricadat peste…

- Generalul și fostul comandant al Forțelor Aeropurtate Vladimir Șamanov, cunoscut pentru brutalitatea cu care a condus operațiunile militare din Cecenia, a declarat intr-un interviu pentru televiziunea rusa ca razboiul din Ucraina ar putea dura intre 5 și 10 ani. Potrivit lui Șamanov, „demilitarizarea”…