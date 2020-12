VIDEO Pieton făcut KO de un șofer și pasagerul lui chiar pe trecerea de pietoni Scene teribile au avut loc in plina strada, chiar pe trecerea de pietoni, in Buzau! Un tanar de 33 de ani a fost facut K.O. de a fost batut cu bestialitate chiar pe trecerea de pietoni de șoferul și pasagerul unei mașini. Totul s-a intamplat in seara de Craciun. Conform poliției, buzoianul de 33 de ani traversa strada pe trecerea de pietoni in momentul in care un autoturism sosește la semafor. Dupa un scurt schimb de replici, pasagerul din dreapta coboara și il lovește pe tanar, lasandu-l lat pe caldaram. Pe imagini se vede cum o tanara incearca sa il loveasca pe batauș. Victima… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

