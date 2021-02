Stiri pe aceeasi tema

- Piesa aleasa pentru a reprezenta Cipru la Eurovision a starnit controverse pe insula mediteraneana vineri, dupa un apel anonim care ameninta cu "incendierea cladirii" televiziunii publice CyBC si critici dure din partea profesorilor de educatie religioasa, informeaza AFP. Melodia, intitulata…

- Alexandra Stan lanseaza un nou single in limba romana, „Aleasa”, la un an distanța de hitul „Obsesii”, melodie care se regasește in continuare in topul celor mai difuzate piese din Romania. Alexandra este #aleasa de milioane de oameni din lume ca fiind idolul lor. Drept dovada stau cifrele din Social…

- Olivia Addams, artista din Romania care a cucerit Polonia cu piesele sale, obține o noua performanța pe teritoriul polonez cu cel mai recent single al sau, Are we there. Piesa se aude pe cele mai importante radiouri și ocupa locul trei in topul radiourilor din Polonia, iar in Romania este difuzata pe…

- PodcasturiPremiera muzicala: Piesa ce-ți rascolește sufletul - audio Primul cantec lansat in comun a interpreților Anatol Marzenco si Nata Boboc a fost difuzat in premiera in cadrul emisiunii "Sputnik Matinal". Piesa muzicala ce poarta denumirea "Iarta-ma" a rasunat in studioul Sputnik cu doar cateva…

- Sonia Mosca a venit in Finala X Factor 2020 și a dovedit ca muzica ne unește. Piesa „My Heart Will Go On" s-a auzit la finalul sezonului 9, intr-o interpretare pe care publicul nu o va uita prea curand.

- Criza economica provocata de pandemia de COVID-19 s-a resimțit și in domeniul imobiliar. Cererile de pe piața imobiliara romaneasca s-au schimbat extrem de mult de la inceputul acestui an pana in prezent. Toți cei care au in plan sa investeasca in imobiliare sau sa iși cumpere o locuința in…

- La ceremonia de premiere a Concursului International de Creatie “Marco e Alberto Ippolito” organizat de Federatia Nationala a Profesorilor din Italia, elevii constanteni au obtinut mai multe premii.

