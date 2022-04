Fostul presedinte al Ucrainei Petro Porosenko il descrie pe președintele rus Vladimir Putin drept o persoana complet iraționala. „Se crede intre Dumnezeu și imparat”, spune Poroșenko intr-un interviu acordat in exclusivitate jurnalistei Ana Maria Roman, realizator News Hour with CNN de la Antena 3. „Trupele rusesti nu au nicio motivatie, nu inteleg ce fac aici, […] The post VIDEO. Petro Porosenko: „Putin se crede intre Dumnezeu si imparat” (News Hour with CNN) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .