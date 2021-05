VIDEO! Petrecere oprită de jandarmi și polițiști în Argeș. S-au dat amenzi de 17.000 de lei Petrecere oprita de jandarmi și polițiști. In cursul zilei de ieri, 15 mai, in urma unei sesizari, jandarmii argeșeni impreuna cu polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și Secției de Poliție Rurala Leordeni s-au deplasat la locuința unei persoane din comuna Ratești, unde avea loc o petrecere privata, iar in urma celor constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare de 17.000 lei. La fața locului, jandarmii și polițiștii au gasit peste 30 de persoane, care participau la un eveniment privat, botez și cununie civila. Organizatorul petrecerii a fost sancționat cu amenda… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de sambata, 15 aprilie, in urma unei sesizari, jandarmii argeșeni impreuna cu polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și Secției de Poliție Rurala Leordeni s-au deplasat la locuința unei persoane din comuna Ratești, unde avea loc o petrecere privata, iar in urma celor constatate…

- Eveniment privat sistat de politisti. Pe 6 mai, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești s-au sesizat cu privire la faptul ca, in curtea unei locuinte din municipiul Pitești, se desfasoara un eveniment privat, la care participau mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție,…

- Sambata, pe 24 aprilie, in jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni s-au sesizat cu privire la faptul ca, un eveniment privat (nunta) se afla in desfașurare intr-un local de pe raza localitații Calinești. La locul indicat s-au deplasat echipaje de poliție din cadrul Poliției…

- In seara zilei de 10 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului s-au sesizat cu privire la faptul ca, in curtea unei locuinte din localitatea Barla, se desfasoara un eveniment privat (taiere de moț) la care participau mai multe persoane. Organizatorul si alte douasprezece…

- In seara zilei de 10 aprilie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului s-au sesizat cu privire la faptul ca, in curtea unei locuinte din localitatea Barla, se desfasoara un eveniment privat (taiere de moț) la care participau mai multe persoane. Organizatorul si alte douasprezece…

- Politistii doljeni au aplicat mai multe sanctiuni unor persoane care participau la petreceri organizate cu ocazia unei logodne, unei cununii si unui majorat. Valoarea totala a amenzilor este de aproape 20.000 de lei. Potrivit oamenilor legii, mai multe petreceri au fost intrerupte in Cosoveni, Robanesti…

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Gavojdia au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, la un imobil de pe raza de localitatii Criciova, are loc un eveniment privat, incalcandu-se astfel prevederile Legii 55/2020. “Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca cele sesizate…

- Pe 2 martie, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov s-au sesizat cu privire la faptul ca, mai multe persoane participau la un eveniment cu caracter privat (aniversare) pe raza localitații Merișani. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și jandarmi, iar in urma celor constatate,…