VIDEO! Petrecere de nuntă, luni seara, în Piața Unirii Piața Unirii din Focșani a rasunat luni seara de acorduri lautarești. Nu a fost vorba despre un concert, așa cum ar fi crezut cei care auzeau de la departare, ci de o nunta tradiționala. Mirele și mireasa, inconjurați de oaspeți in costume tradiționale, au petrecut in mijlocul Focșaniului in prima zi a saptamanii. sursa video […] Articolul VIDEO! Petrecere de nunta, luni seara, in Piața Unirii apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

