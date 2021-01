Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Voluntari au aplicat amenzi drastice dupa ce au descoperit o petrecere cu aproape 50 de persoane. „In noaptea de 26 decembrie a.c., polițiștii orașului Voluntari au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o locație de profil din localitate, se desfașoara o petrecere privata,…

- Polițiștii au întrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane, iar organizatorului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Inițial, polițiștii au fost sesizați ca o persoana…

- Politistii au descins duminica dimineata, in jurul orei 04.00, la un club din Capitala unde era in desfasurare o petrecere la care participau 26 de persoane. Oamenii legi au inchis evenimentului si au aplicat amenzi tuturor participantilor in valoare de 25.500 lei, iar pe numele organizatorului a fost…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare au identificat și confiscat 89 de articole de imbracaminte cu insemnele unor marci celebre contrafacute. A fost deschis un dosar penal și au fost aplicate 4 amenzi in urma unor controale la agenți economici. Potrivit IPJ Alba,…

- Politiștii din Coșereni, judetul Ialomița, s-au sesizat din oficiu, vineri seara, dupa ce au aflat ca in locuința unui barbat din comuna Boranești are loc o petrecere privata, fara a se respecta masurile impuse de autoritați, informeaza Mediafax.La fața locului, oamenii legii au gasit 17 persoane care…

- O persoana este cercetata deoarece ar fi corupt mai mulți alegatori cu alimente, iar alta a fost amendata pentru ca a facut propaganda electorala in mediul online, in ziua alegerilor. Polițiștii din Ialomița au deschis anchete in ambele cazuri, anunța MEDIAFAX. Potrivit IPJ Ialomița, in prima…

- Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor si au aplicat amenzi in valoare de 6.000 lei la o petrecere de botez organizata, vineri seara, intr-un restaurant din municipiul Braila, potrivit unui comunicat de presa remis de IPJ Braila.Politistii,…