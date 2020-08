Comuna timișean Giarmata, aflata la 20 de kilometri de Timișoara, a fost in noaptea de sambata spre duminica loc de petrecere. S-au dat dedicații, s-au incins hore și s-a strigat „Domnul Marcel, cel mai tare primar”. Asta pentru ca petrecerea, la care, potrivit surselor Libertatea, au luat parte mai mult de 50 de persoane, care nu au pastrat distanțarea, a fost data de Marcel Deac, candidatul PNL la primaria din Giarmata.„Asta e primarul de care avem nevoie, fapte, nu vorbe!”, s-a urlat in microfon undeva in camp, la doi-trei kilometri de casele din comuna timișeana Giarmata, aflata la nici 20…