VIDEO | Petrecere cu 150 de studenți într-un apartament din Franța. Evenimentul a închis facultatea la care aceștia studiau pentru două săptămâni O petrecere intre studenți care a avut loc in Saint-Etienne a dus la inchiderea orașului. Cațiva tineri au fost invitați la ziua unui coleg, insa vestea s-a raspandit repede pe rețelele de socializare, iar in apartamentul baiatului au ajuns nu mai puțin de 150 de persoane, potrivit Europe1.fr.Petrecerea a avut loc pe 1 octombrie in centrul orașului Saint-Etienne, unul dintre studenți a anunțat ca iși va face ziua de naștere in apartamentul sau, iar vestea s-a raspandit rapid. In apartamentul care nu depașește 60 de metri patrați au venit 150 de petrecareți.Tinerii nu au respectat regulile de distanțare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

