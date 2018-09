Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat la Buzau ca problemele din partid nu se rezolva prin scrisori ci discutand fața in fața. Reacția ministrului vine dupa ce mai mulți lideri ai PSD au semnat o scrisoare prin care ii cer demisia președintelui formațiunii, Liviu Dragnea. Totodata, Daea a declarat ca nu se va dezice de Liviu Dragnea, cum nu se va dezice de niciun coleg de partid. In stilul lui caracteristic, Daea a comparat problemele din partid cu problemele din casnicie, care trebuiesc discutate in familie și nu in public. „Nu prin scrisori se rezolva problema intr-un partid. Și, ca…