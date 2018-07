Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat miercuri pe o retea de soclializare ca fenomenele meteorologice nefavorabile si grindina, au generat pierderi „extraordinare de productie”, pentru fermierii care detin culturi de rapita.

- "Actiune in derulare a salvamontistilor din Sibiu pentru salvare unei turiste din Polonia care a cazut cca 100 m intr-o zona abrupta din muntii Fagarasului, in apropiere de cabana Negoiu. Intervine, in acest moment, patrula Salvamont de la cabana Negoiu si o echipa de salvamontisti se indreapta catre…

- Ploile torentiale din luna iunie au generat in sectorul agrar pagube in valoare de peste 16 milioane de lei. Potrivit estimarilor comisiilor pentru situatii exceptionale teritoriale, cele mai multe prejudicii au fost inregistrate in raioanele Comrat, Vulcanesti, Telenesti, Sangerei, Edinet si Causeni,…

- Reprezentanții Direcției Agricole Județene (DAJ) Salaj ne-au transmis situația la zi a culturilor din județ, statistica intocmita de DAJ Salaj in urma solicitarii cotidianului nostru. In anul agricol 2017-2018, a fost insamanțata in județul Salaj o suprafața totala de 12.896 hectare. Culturile de baza…

- Cu fiecare zi care trece fara ploi, situatia din agricultura vasluiana se agraveaza. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agricultura a judetului Vaslui, a spus ca sunt tot mai multi femieri care semnaleaza consecintele negative ale lipsei de apa din sol. Sunt fermieri care au semanat floarea-soarelor…

- Culturile din Baragan sunt compromise la jumatate, iar fermierii sunt ingrijorati ca nu mai au ce culege. Rapita, graul, orzul si porumbul au fost afectate de lipsa precipitatiilor, iar in zonele din terasa Dunarii, culturile au fost compromise de baltirile care au aparut in primavara. Agricultorii…

- Conditiile agrometeorologice favorizeaza desfasurarea normala a proceselor de crestere si dezvoltare ale culturilor de camp si pomi-viticole, la nivelul intregii tari, iar starea de vegetatie a plantelor se mentine buna si medie pentru culturile semanate in epoca optima, respectiv medie si slaba…

