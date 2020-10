Petra Kvitova (30 de ani, 11 WTA) a invins-o pe Shuai Zhang (31 de ani, 40 WTA), scor 6-2, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros 2020. In turul urmator, Kvitova o va infrunta pe nemțoaica Laura Siegemund (66 WTA). Kvitova nu a cedat vreun set la ediția actuala de Roland Garros. Framantarile cehoaicei sunt de alta natura. In 2017, Petra a fost atacata cu un cuțit in propria locuința. ...