VIDEO. Pește stricat, la vânzare în magazine de Florii Peste 1,3 tone de pește și produse din pește au fost retrase de la vanzare chiar inaintea sarbatorii Floriilor, atunci cand credincioșii ortodocși și greco-catolici care au ținut post au dezlegare la pește. O echipa formata din polițiști, specialiști ANSVSA și lucratori de la Protecția Consumatorului au desfașurat controale in mai multe piețe din București […] The post VIDEO. Pește stricat, la vanzare in magazine de Florii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O eleva a unui liceu din București a cazut de la etajul 1 al instituției de invațamant vineri dupa-amiaza. Fata de 18 ani a fost dusa la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Din primele informații, eleva, de la liceul tehnic Viaceslav Harnaj, s-ar fi aflat in timpul orelor in momentul in care s-ar…

- Un barbat a fost dus la audieri in urma a doua perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar privind organizarea de jocuri de noroc, fara autorizatie. Acesta ar fi organizat jocuri de poker, taxa de participare fiind cuprinsa intre 500 si 1.500 de lei. ”In zilele de 15 si 16 […]…

- Un polițist din București a fost reținut de procurorii DNA, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 10.000 de euro. Banii, spun procurorii, reprezentanu doar o prima tranșa din mita ceruta de agent in schimbul obținerii, in mod fraudulos, a doua permise de conducere. Procurorii Directiei…

- ANAF incearca sa vanda o proprietate a lui Ioan Becali pentru recuperarea unor prejudicii, printre parțile indicate ca ar avea de recuperat bani fiind Departamentul Național Anticorupție și Fiscul. Pentru apartamentul respectiv, situat pe Calea Floreasca din București, ANAF vrea sa obțina 1,16 milioane…

- ANAF incearca sa vanda o proprietate a lui Ioan Becali pentru recuperarea unor prejudicii, printre parțile indicate ca ar avea de recuperat bani fiind Departamentul Național Anticorupție și Fiscul. Pentru apartamentul respectiv, situat pe Calea Floreasca din București, ANAF vrea sa obțina 1,16 milioane…

- Un politist local din Bucuresti a fost retinut de procurori, fiind acuzat de trafic de influenta si luare de mita. El a cerut bani de la o persoana care construia ilegal intr-o zona protejata din Sectorul 4, fiind prins in flagrant. ”La data de 09.03.2023, intr-o cauza constituita ca urmare a formularii…

- Elevii din Bucuresti intra in vacanta vineri, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca la scoala pe 27 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta este programata in perioada 7 aprilie – 18 aprilie. Programele „Scoala altfel” si „Saptamana verde” se…

- Vicepreședintele Academiei Romane, Razvan Theodorescu, a incetat din viața luni, la varsta de 83 de ani, la Spitalul Floreasca. Istoric de arta, Razvan Theodorescu s-a nascut pe 22 mai 1939 la București și este membru titular al Academiei Romane, din anul 2000, iar din 2018 a fost ales vicepreședinte…