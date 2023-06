Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 42.000 de persoane risca sa fie afectate de inundații in zonele controlate de Rusia și Ucraina de-a lungul raului Nipru, dupa ce un baraj s-a prabușit, in timp ce șeful Organizației Națiunilor Unite a avertizat cu privire la „consecințele grave și de mare anvergura”, scrie Reuters. Ucraina…

- Ucraina a cerut marti o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ceea ce a numit un „atac terorist rusesc” asupra barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei, relateaza Reuters. Kievul cere ca incidentul sa fie discutat si de Consiliul guvernatorilor AIEA,…

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…

- Parchetul European acuza de frauda cu fonduri europene cinci persoane din Romania, intre care un deputat. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. ”Saptamana trecuta, Parchetul European (EPPO) din Bucuresti (Romania)…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Incidentul…

- Un barbat a intrat luni cu un vehicul in mai multe persoane, luni dupa-amiaza, in orasul Ierusalim, iar autoritatile israeliene considera ca este un atac terorist, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul The Times of Israel. Incidentul a avut loc in apropierea pietei comerciale…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, susține ca nu exista o „gaura” de 20 de miliarde de lei din buget. Conform lui Heiuș, este o ajustare a cheltuielilor care nu ar trebui sa sperie pe nimeni. Ba din contra – ar fi un lucru sanatos pentru economie. „Nu exista o gaura de 20 de miliarde in bugetul general […] The…

- Trei barbați din Republica Moldova au fost arestați dupa ce au creat pagini de internet similare cu cele ale bancilor BCR, Raiffeisen și Libra, pe care le-au promovat in mediul online pentru a obține datele de acces in conturile clienților de internet banking.Barbații ar fi reușit sa transfere in mod…