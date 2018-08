Stiri pe aceeasi tema

- În Piata Unirii din Cluj-Napoca sunt în jur de 3.000 de persoane care protesteaza cerând demisia Guvernului si alegeri anticipate. Participantii la protest s-au adunat în jurul orei 19 în Piata Unirii din Cluj Napoca având pancarte cu mesaje precum „Jos…

- Aproximativ 600 de persoane, in momentele de varf, au protestat miercuri in Piata Unirii din Cluj-Napoca, impotriva PSD si a guvernului. Manifestantii au scandat 'Demisia', 'Fara penali', 'Jos, Dragnea, jos, esti un mafiot', 'Justitie, nu coruptie', 'Uniti…

- Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Parcul Izvor impotriva Guvernului, in ziua motiunii de cenzura, depaseste 1.500. Oamenii au banderole, tricouri si steaguri cu mesajul #farapenali. Acestia scandeaza ”Demisia”, ”Cuib de hoti si de mafioti”, ”Nu vrem sa fim condusi de hoti”, ”PSD,…

- Protestele din ultimele zile s-au radicalizat. A doua condamnare a liderilor PSD a reaprins flacara protestelor. S-au extins in toata țara și pe alocuri au devenit și mai violente pe fondul deciziilor Coaliției PSD-ALDE de a modifica rapid Codul Penal și Codul de Procedura Penala.Romania,…

- Cateva mii de oameni au protestat, miercuri, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale. UPDATE 2: Traficul a fost blocat si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. Doua persoane…

- A few hundred people were protesting Wednesday evening in Victoriei Square in Bucharest against the Social Democratic Party (PSD) - Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) ruling coalition. The protesters blocked off a lane in the Antipa Museum area after an altercation with officers of the…

- Cateva sute de persoane protesteaza miercuri seara in Piata Victoriei fata de coalitia PSD ALDE, informeaza Agerpres.ro. Protestatarii au blocat o banda din carosabilul din zona Muzeului Antipa, dupa o altercatie cu politistii de la Rutiera. Cei prezenti la miting scandeaza Jandarmeria apara hotia ,…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza fata de coalitia de guvernare, miercuri, in fata Palatului Parlamentului, in zona Parcului Izvor, transmite Agerpres.ro. Oamenii poarta steaguri tricolore si vuvuzele si scandeaza de la o statie de amplificare: PSD, Ciuma Rosie , DNA sa vina sa va ia , Demisia…