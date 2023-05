Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii din judetul Iasi vor protesta astazi, in intervalul orar 11:00-13:00, in fata Prefecturii Iasi. Peste 90- din personalul angajat in invatamantul preuniversitar din judetul Iasi este in greva de luni, 22 mai. Copiii nu au mers la gradinita sau la scoala in aceasta perioada si nu vor merge…

- Profesorii se pregatesc de greva generala cu doar patru saptamani inainte de inceperea examenelor nationale. Luni, 22 mai 2023, elevii vor sta acasa, pentru ca profesorii nu isi vor tine orele. Greva generala va fi precedata de greva de avertisment, iar miercuri, 17 mai, timp de doua ore (11:00-13:00),…

- Sindicatele din Educației, Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Naționala Sindicala „Alma Mater”, au anunțat, marți, intr-o conferința de presa comuna, ca din 22 mai vor intra in greva generala. Profesorii cer marirea salariilor.…

