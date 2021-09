Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.500 de imigranți, sosiți în ultimele zile din Mexic, s-au aflat joi seara sub podul Del Rio, unde campeaza în condiții precare, a declarat pe Twitter primarul acestui oraș Texas, Bruno Lozano, situație de criza exploatata imediat de Opoziție care-l ataca pe Joe Biden, scrie AFP.…

- Dispariția din 2007 a lui Jacqueline Hernandez, pe atunci in varsta de șase ani, a fost un caz inchis pana in aceasta luna, cand adolescenta aflata in Mexic a contactat-o ​​pe Facebook pe mama ei, care locuiește in Florida. Cele doua au agreat sa se intalneasca aproape de granița, iar Poliția a verificat…

- Presedintele Joseph Biden le-a adus omagiu, sambata, victimelor atacurilor teroriste produse pe 11 septembrie 2001, catalogand atentatele drept "un act de lasitate si ura" si "unul dintre cele mai intunecate momente ale istoriei" Statelor Unite, noteaza mediafax. "In urma cu 20 de ani, pe…

- În țara libertaților individuale, anunțul lui Joe Biden ca vaccinarea anti-Covid 19 va fi în curând obligatorie pentru doua treimi din lucratorii americani provoaca un protest în rândul republicanilor, care intenționeaza sa lanseze proceduri împotriva guvernului democrat,…

- Sosirile migranților la frontiera SUA cu Mexicul au crescut și mai mult în iunie, în ciuda caldurii intense care le-a facut calatoria mai periculoasa, potrivit statisticilor oficiale publicate vineri si citate de AFP.Aproximativ 188.800 de migranți au fost arestați luna trecuta dupa…

- Un politist a murit din cauza ranilor suferite, in urma unui atac armat in Texas, in care alti trei politisti au fost raniti, potrivit presei americane, relateaza AFP, citat de news.ro Forte de ordine au intervenit joi seara (ora locala) in urma semnalarii unui barbat care ar fi putut sa fie…

- Patru persoane au decedat si o alta a fost ranita grav in accidentul unui balon cu aer cald la Albuquerque, in sud-vestul Statelor Unite, a anuntat sambata politia orasului, transmite AFP, arata Agerpres. Accidentul a provocat o pana de curent in zona timp de cateva ore, dupa ce balonul a…

- Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris va merge, vineri, la granita cu Mexicul, oprindu-se si in El Paso, Texas, impreuna cu ministrul mexican de Interne, Alejandro Mayorkas, a declarat o sursa citata de Reuters. Harris face eforturi in cadrul administratiei presedintelui Joe Biden…