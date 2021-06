VIDEO Peste 1000 de oameni rămân pe drumuri după incendiul care a distrus 90% din fabrica de frigidere de lângă Timișoara Fabrica de frigidere Frigoglass de langa Timisoara a fost distrusa aproape in totalitate in incendiul de sambata, 6 iunie. Pana la acest moment nu se cunosc cauzele exacte ale incendiului. Toți angajații, peste 1000 de oameni sunt in pericol de a ramane șomeri. Pompierii si politistii incearca sa identifice cauzele incendiului care a distrus, in […] The post VIDEO Peste 1000 de oameni raman pe drumuri dupa incendiul care a distrus 90% din fabrica de frigidere de langa Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un incendiu de proportii a cuprins, sambata seara, fabrica Frigoglass din localitatea Sag, județul Timiș. Zeci de pompieri au intervenit in lupta cu flacarile, deoarece suprafața pe care s-a intins incendiul a fost de peste 10.000 de metri patrați. Au fost mobilizate 12 autospeciale de stingere cu apa…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, la fabrica de frigidere Frigoglas, aflata la 15 kilometri de Timisoara. Pompierii au lichidat focul in jurul orei 5.00, duminica dimineata.

