- Candidatul de stanga Pedro Castillo conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale din Peru cu 15,80% din voturi, potrivit primelor rezultate oficiale date publicitatii dupa numararea a 11,4% din sufragii, transmite luni Reuters. Castillo este urmat de economistul liberal Hernando de Soto, cu…

- Presedintele Frantei, liberal-centristul Emmanuel Macron, si lidera extremei drepte Marine Le Pen isi vor disputa cel mai probabil victoria intr-un al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale care vor avea loc anul viitor, potrivit unui sondaj publicat duminica si citat de EFE. …

- Fostul vicepresedinte al lui Donald Trump, republicanul Mike Pence - considerat un candidat in alegerile prezidentiale americane din 2024 - urmeaza sa-si publice prima parte a autobiografiei in 2023, anunta Editura Simon & Schuster, cu care a semnat un contract cu privire la doua carti, in valoare…

- Presedintele Biden afirma ca va candida pentru al doilea mandat la alegerile prezidentiale din 2024. Anuntul a fost facut in prima sa conferinta de presa la Casa Alba, in care s-a referit si la planul retragerii trupelor americane din Afganistan.

- Joe Biden iși propune sa candideze pentru al doilea mandat in 2024. Informația a fost confirmata chiar de acesta in cadrul unei conferințe. Asta in condițiile in care presa americana scria ca acesta ar urma sa se retraga in 2025. „Raspunsul este da, intentionez sa candidez pentru al doilea mandat. Așteptarea…

- Partidul Likud (dreapta), condus de premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, s-a clasat pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat desfasurat in Israel, dar are nevoie de o alianta pentru obtinerea majoritatii necesare formarii guvernului, conform sondajelor de opinie. știre…

- Majoritatea școlilor se vor redeschide din 8 februarie, odata cu inceperea semestrului al doilea, care are 17 saptamani de cursuri. Evaluarea Naționala incepe in 22 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate in 4 iulie, in timp ce Bacalaureatul incepe in 14 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate…