- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat duminica o decizie privind unele masuri pentru transmiterea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, in cazul alegatorilor aflați in carantina sau izolare. Potrivit deciziei BEC, cererile privind emiterea documentelor necesare exercitarii votului prin…

- Primele maști de protecție pentru persoanele defavorizate au ajuns, in cursul serii de ieri, la Buzau. Direcția de Sanatate Publica a primit 1.227.400 de maști din totalul de 3.630.000 solicitat la nivelul județului nostru. Pachetele au fost descarcate cu sprijinul Instituției Prefectului, care a solicitat…