Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a ieșit de pe carosabil la Siret și a plonjat direct in boscheți. ”In autoturism se aflau doua persoane conștiente și cooperante. O persoana a fost incarcerata. La spital a ajuns doar persoana care a fost incarcerata. Cea de-a doua a refuzat”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava,…

- Polițiștii Biroului Siguranța Școlara, alaturi de cei ai Poliției municipiului Dej au acționat in cursul zilei de ieri, pe raza municipiului Dej, pentru combaterea delincvenței juvenile și asigurarea unui climat de siguranța in zona unitaților de invațamant preuniversitar și in incinta acestora. 21…

- Persoana banuita a fost condusa la audieri.La data de 13 mai a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Constanta au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de talharie. Din cercetari…

- Marți, 11 mai, in intervalul orar 16.00-19.00, polițisti din cadrul Biroului Rutier Ploiești, Biroului Rutier Campina și Poliției orașului Breaza au desfașurat o acțiune pe DN1 pentru prevenirea și combaterea abaterilor la regimul rutier.

- La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje, printre care unul de pompieri, cu autoscara, un echipaj SMURD și o autospeciala cu apa și spuma. Negociatorii poliției l-au convins sa coboare.Conform IPJ Brasov, dupa ce politistii au fost sesizati prin apel la 112 cu privire la faptul ca un barbat…

- Politistii din municipiul Iasi au demarat o ancheta dupa ce, in cursul zilei de duminica, in spatele unor garaje din cartierul Nicolina a fost gasit un rucsac in care se aflau, printre altele, doua pistoale.

- Motivatiile atacatorului erau necunoscute imediat. "Am fost informati cu privire la un atac armat (joi), catre ora (locala) 14.30 (22.30, ora Romaniei), iar agenti au intervenit si au gasit mai multe victime la fata locului", a anuntat un purtator de cuvant al Politiei din Bryan, Jason James. O persoana…

- Zeci de persoane au fost ranite si au ajuns la spital. Scandalagiii au venit inclusiv cu o drujba. Forțele de ordine au folosit armamentul din dotare și au tras cu pistolul cu bile de cauciuc. Sursa foto: presasm.ro In urma incaierarii, un agent de politie a ajuns la urgente cu urechea taiata. Mai multe…