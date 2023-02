Stiri pe aceeasi tema

- Pe plaja din Batumi a explodat o mina maritima, adusa probabil de curenti dintr-unul din porturile ucrainene. Explozia s-a produs foarte aproape de mal și a fost destul de puternica, fiind auzita și in zone rezidențiale. La fața locului actioneaza genistii, iar Ministerul de Interne al Georgiei a…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, joi, in timpul unei misiuni, pe plaja din zona localitatii Sfantul Gheorghe, o mina marina. Potrivit Poliției de Frontiera, o echipa de scafandrii a observat un obiect plutitor suspect, aproape de o plaja din zona localitații Sfantul…

- Uniunea Salvați Romania a lansat, luni, site-ul bodedemisia.ro și cere președintelui Klaus Iohannis „poziția fața de menținerea intr-o funcție publica de nivel inalt a unui plagiator dovedit”. USR a anunțat, de asemenea, o moțiune simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode. Ionuț Moșteanu,…

- 227 de persoane au fost arestate in Franta, dintre care 47 la Paris, in timpul incidentelor de dupa finala Cupei Mondiale castigata de Argentina, duminica, impotriva Frantei, a anuntat, luni, Ministerul de Interne. 14.000 de politisti si jandarmi au fost dislocati in toata tara, inclusiv 2.750 la Paris,…

- Ministerul de Interne polonez a anuntat ca Jaroslaw Szymczyk, seful Politiei poloneze, a fost ranit si spitalizat dupa ce un cadou primit in timpul unei vizite in Ucraina a explodat in sediul politiei din Varsovia. In comunicatul publicat joi, un purtator de cuvant a declarat ca parchetul investigheaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in deschiderea reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, ca de la momentul aderarii la NATO, Romania a fost un aliat responsabil si activ, devotat principiilor Aliantei. El a mentionat ca Marea Neagra are o importanta strategica pentru…

- Potrivit ultimelor informații date publicitații de Ministerul britanic al Apararii, in atacul 18 noiembrie asupra terminalului petrolier din portul Novorossiysk, langa care se afla o parte semnificativa a Flotei ruse de la Marea Neagra. La 18 noiembrie 2022, mai multe instituții de presa ruse și ucrainene…

- Dupa pana masiva de curent de marți, 15 noiembrie, moldovenii au luat cu asalt magazinele pentru a-și face stocuri de lumanari. In contextul cererii imense, acestea s-au scumpit cu pana la 40%. Toate localitațile din Republica Moldova au curent electric, dupa pana masiva de marți insa autoritațile spun…