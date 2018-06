Stiri pe aceeasi tema

- N-ai voie sa lipsești de la mega-concertul de sambata, 23 iunie de la Mamaia! Nuba Beach Club da startul petrecerilor de la malul marii cu super rapperul Craig David. (Promotiile zilei la monitoare) Urmeaza o vara plina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, temperatura aerului va fi in crestere, de la medii ale maximelor regionale de 19...20 de grade in prima zi a intervalului, pana la medii in jurul a 23 de grade in data…

- Este a treia zi consecutiv in care ploua torential la Constanta. cantitatile de apa cazute sunt destul de mari, astfel ca strazile se transforma in scurt timp in adevarate rauri. Cu toate acestea meteorologii nu au emis nicio avertizare meteo de vreme rea care sa vizeze orasul sau judetul Constanta.…

- Premierul Viorica Dancila a petrecut cateva zile la malul marii in minivacanta de 1 Mai. Potrivit unor surse, primul ministru a fost in statiunea Neptum, unde s a aflat si liderul PSD Liviu Dragnea.Conform Antena3.ro, Liviu Dragnea a plecat catre Delta de pe litoral. Premierul a continuat insa vacanta…

- Stil vestimentar de 1 mai la malul marii! Cum au vrut sa atraga atentia fitosii Gusturile nu se discuta, iar moda este mai mult decat permisiva, astfel incat fiecare sa isi poata exprima liber personalitatea si stilul. Insa, uneori, prea mult este mult prea mult si rezultatele sunt de-a dreptul monstruoase.…

- Ca in fiecare an, Vama Veche este statiunea care atrage un numar ridicat de turisti in minivacanta de 1 mai. In aceste zile, aproximativ 16.000 de persoane au ales sa petreaca in Vama Veche, unde distractia este in toi. Fie cazati la pensiuni, fie la cort pe plaja, turistii petrec cateva zile de vis…

- Cu toate ca Administratia Nationala de Meteorologie nu a emis avertizare de ceata, in judetul Constanta, din cauza cetii dense au fost inchise porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea. Masura a fost anuntata de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. ...