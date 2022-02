VIDEO/ Percheziţii la tâlhari şi proxeneţi din Ploieşti. Şapte persoane vor fi duse la audieri Politistii prahoveni fac perchezitii intr-un dosar care vizeaza mai multe persoane acuzate de fals material si uz de fals, delapidare, proxenetism, talharie, precum si mai multe infractiuni la regimul rutier, fapte comise in perioada 2019-2022. Descinderile au loc la sase adrese din Ploiesti si din doua comune din judetul Prahova. Potrivit Poliției Romane, șapte persoane […] The post VIDEO/ Perchezitii la talhari si proxeneti din Ploiesti. Sapte persoane vor fi duse la audieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

