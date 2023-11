Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii de investigare a criminalitatii economice din Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au efectuat 9 perchezitii, la sediile mai multor firme si la locuintele a trei persoane, in județele Buzau, Giurgiu, Ilfov si in municipiul Bucuresti, intr-un caz de evaziune…

- In aceasta dimineata, 17 noiembrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, pun in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Mures, intr un dosar de evaziune fiscala,…

- Val de perchezitii in mai multe judete si in Bucuresti, in aceasta dimineata, in dosare de evaziune fiscala. La aceasta ora sunt 22 de perchezitii in Galati, 12 – in Iasi si cinci – in capitala, in sase cauze penale la persoane banuite ca s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale in perioada 2015-2020.…

- In aceasta dimineata, 16 noiembrie 2023, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice ai Inspectoratului de Politie Judetean Galati, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, pun in executare 39 de mandate de perchezitie domiciliara 22 in…

- Zeci de percheziții au loc joi dimineața in București și județul Ilfov la persoane cercetate cu privire la ilegalitați comise in legatura cu activitați de curierat (in principal livrare de mancare) și transport alternativ de persoane.

- FOTO | PERCHEZIȚII in Alba, la persoane banuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala: Ce au descoperit oamenii legii FOTO | PERCHEZIȚII in Alba, la persoane banuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala: Ce au descoperit oamenii legii In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului…

- Nr. 288 din 26 octombrie 2023 PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE TALHARIE CALIFICATA La data de 26 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Selimbar, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, au efectuat 3 perchezitii pe raza judetelor Alba,…

- Luni, 2 octombrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au efectuat 7 percheziții, pe raza orașului Ocna Mureș, in vederea documentarii activitații infracționale…