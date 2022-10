Procurorii DIICOT și polițiștii au descins la clanul Cordunenilor, din Iași. 42 de percheziții au loc luni dimineața, in doua dosare in care sunt implicați membri ai gruparii interlope. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi pun in […] The post VIDEO. Percheziții la clanul Cordunenilor. Camatarii imprumutau oameni de afaceri cu dobanzi de pana la 400% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .