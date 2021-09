Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau, au efectuat 24 de percheziții domiciliare, in Buzau, Galați și București, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuare de operațiuni cu…

- Politistii Directiei de Ordine Publica din I.G.P.R., Serviciului de Politie Delta Dunarii si Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi fac joi dimineata 29 de perchezitii domiciliare, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal care vizeaza infractiuni la regimul piscicol,…

- Polițiștii de la Crima organizata impreuna cu procurorii DIICOT au descins in locuințele a patru persoane, banuite ca se ocupa cu distribuirea și comercializarea drogurilor. Toate cele patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar doua dintre ele au fost arestate pentru 30 de zile.„In urma audierilor,…

- La data de 12 iulie a.c., polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Calarași și Ialomița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Calarași, au efectuat 5 percheziții, la domiciliile unor persoane banuite de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 3 inculpati, pentru savarsirea infractiunii de efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii DIICOT au efectuat 13 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Arad, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc. In cauza s-a retinut faptul…

- Politistii efectueaza, joi dimineata, 19 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Brasov, Dambovita intr-un dosar ce vizeaza infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si trafic de produse sau substante toxice. Din probatoriul administrat rezulta presupunerea…

- F. T. In urma a noua perchezitii domiciliare derulate de catre ofiteri ai Serviciul Antidrog Prahova la persoane banuite de vanzare de produse psihoactive, procurorii DIICOT Ploiesti au dispus, joi seara, masura retinerii preventive pentru sapte dintre acestea. Descinderile au avut loc in Prahova, Braila…