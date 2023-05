Stiri pe aceeasi tema

- Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate. Sute de bancnote false au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. ”La data de 3 mai a.c., politistii…

- Caz incredibil in Capitala. Un barbat a descoperit un dispozitiv care parea a fi explozibil sub mașina sa. Panicat, acesta a sunat la 112, insa a fost chemat sa vina cu „bomba” la sectie. Un cetațean din București, care iși caștiga existența vanzand mașini second-hand, a sunat aseara la 112, reclamand…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in judetele Arges, Ilfov si Vrancea, fiind vizat un grup infractional organizat in scopul comiterii mai multor infractiuni in domeniul managementului deseurilor nepericuloase. ”La data de 21 martie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Un consilier general din București vrea pedepsirea cu amenzi usturatoare a șoferilor care fac zgomot pe timpul nopții. Consilierul general Gabriel Rau (USR), propune, in cadrul unui proiect, ca circulația vehiculelor care produc zgomot peste 95 decibeli sa fie permisa doar in intervalul orar 08.00 –…

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata ca activitatea…

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…

- Zeci de persoane din Arad și alte județe urmeaza sa fie duse la audieri, fiind ridicate in urma descinderilor facute in cursul dimineții de 28 februarie de catre polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate (DIICOT).

- Noua percheziții au avut loc in Bucuresti si Ilfov, fiind vizata o firma care vindea online parfumuri contrafacute si nici nu inregistra integral in documentele contabile veniturile obtinute. Aproape 1.800 de sticle de parfum au fost ridicate, avand o valoare de piata de aproximativ 700.000 de lei.…