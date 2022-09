Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac, marti dimineata, 17 perchezitii in Bucuresti si judetele Dambovita, Ilfov si Olt, la persoane suspectate ca fac parte dintr-o grupare care facea evaziune fiscala prin ascunderea unor venituri obtinute din tranzactii cu monede virtuale. Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei.

Polițiștii și procurorii DIICOT au interceptat, in urma cu un an, un colet care venea din Spania și care conținea mai multe pachete ce conțineau peste 2 kilograme de droguri ce urmau sa fie comercializate in București. Oamenii legii au continuat ancheta, iar miercuri au descins la suspecți.

Politistii din Ploiesti fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in municipiu si in trei comune din Prahova, la persoane banuite de furt din societati comerciale. Prejudiciul este estimat la circa 160.000 de lei.

Polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au facut marți 3 percheziții domiciliare la persoane banuite de efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, operațiuni ilegale cu dispozitive informatice și fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Polițiștii BCCO București, cu sprijinul polițiștilor din cadrul SCCO. Maramureș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au efectuat luni 14 percheziții domiciliare, in municipiul București și județele Ilfov și Maramureș, la persoane banuite de inșelaciune, falsificare…

Polițiștii fac miercuri 5 percheziții la mai multe firme și la locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la 33 milioane de lei.

Polițiștii din Capitala fac luni 13 percheziții in București și județul Ilfov la locuințele unor persoane, la punctele de lucru ale unor firme și la un cabinet de avocatura, intr-un dosar de evaziune fiscala, fals in incrisuri și bancruta frauduloasa. Potrivit IGPR, 7 persoane vor fi duse la audieri.

Polițiștii din Capitala au facut marți percheziții domiciliare in București și Ilfov, intr-un dosar de șantaj. Doi barbați au fost reținuți, anunța mediafax.