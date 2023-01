Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției orașului Buhuși, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, au descins in 10 locații din orașul Buhuși. Polițiștii au pus in executare 10 mandate…

- O fata de 14 ani a murit, vineri, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui antrenament de volei, la o sala de sport din Piatra Neamt. Ea a decedat la unitatea medicala unde fusese transportata. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt a anuntat ca politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra…

- Polițiștii de la Investigații Criminale din cadrul Poliției orașului Magurele au reușit, dupa 3 luni, sa anihileze o grupare formata din 3 barbați periculoși, care jefuiau case de schimb valutar, vile in construcție și alte imobile. Cei trei au primit amndate de arestare pentru 30 de zile chiar joi,…

- Timpul de asteptare la punctele de trecere a frontierei din vestul tarii, spre Ungaria, sunt intre 60 si 120 de minute, miercuri, din cauza numarului mare de autoturisme. La Nadlac II este inregistrat cel mai mare timp de asteptare, de doua ore, iar cozile formate au aproximativ 5 kilometri. Potrivit…

- Un barbat de 36 de ani s-a impuscat din greseala in abdomen, sambata, in timpul unei partide de vanatoare desfasurare in judetul Vrancea. Acestuia i s-au aplicat manevre de resuscitare, insa acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul. Politistii fac cercetari pentru a stabili exact cum s-a…