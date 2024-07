VIDEO. Percheziții în Argeș, după moartea unui bărbat internat într-un azil Polițiștii au facut, marți, patru percheziții in județul Argeș. Totul, dupa ce un barbat de 56 de ani, cu mobilitate limitata, internat intr-un azil, a murit. S-au facut percheziții in Pitești, dar și in localitațile Curtea de Argeș, Ștefanești și Albota. Marți, 23 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești – Biroul Investigații Criminale, sub […] The post VIDEO. Percheziții in Argeș, dupa moartea unui barbat internat intr-un azil first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

