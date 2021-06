Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, efectueaza 8 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil. Avand complicitatea șoferilor unor camioane, angajații unei stații de carburanți ar fi sustras peste 1.000 de litri de motorina. La data de 17 iunie 2021,…

- Un numar de 18 percheziții domiciliare au loc la mai multe locații din județul Buzau, la persoane banuite de spalarea banilor. Fostul primar al orașului Nehoiu, Florentin Lungu, este unul dintre cei vizați de ancheta. In operațiune sunt implicați polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societați de asigurare, pentru a obține despagubiri. La data de 3 iunie…

- In zilele de 19 și 20 mai, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au efectuat 8 percheziții domiciliare, in județul Mureș, la locuințele unor persoane banuite de comiterea…

- 38 de percheziții au avut loc joi, 20 mai, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara. In urma descinderilor au fost confiscate 34.769 de pachete de țigari netimbrate, 35 de litri de alcool și peste 91.000 de lei. Au fost puse in aplicare 10 mandate de aducere,…

- FOTO| PERCHEZIȚII in Alba și alte 3 județe la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc: Ce au gasit oamenii legii PERCHEZIȚII in Alba și alte 3 județe la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc: Ce au gasit oamenii legii Astazi, 21 aprilie, polițiștii de combatere a criminalitații…

- Politistii din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mures au pus in aplicare, joi dimineata, 17 mandate de perchezitie domiciliara la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice banuite de ilegalitati in domeniul silvic, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul General…

- Peste 100 de politisti, insotiti de 24 de jandarmi, au desfasurat, joi, 17 perchezitii domiciliare pe raza comunelor Boranesti si Cosereni, precum si una in municipiul Bucuresti, fiind vizate persoane banuite de savarsirea mai multor infractiuni de furt calificat si nerespectarea regimului armelor…