Ofițerii ai Serviciului ucrainean de securitate (SBU) au efectuat percheziții la manastirea Lavra Peșterilor din Kiev, potrivit presei ucrainene, care citeaza surse din cadrul forțelor de ordine, transmite BBC. Canalele locale Telegram au publicat, de asemenea, o fotografie in care apar mai multe persoane in uniforma militara langa Lavra. In urma cu o saptamana, SBU […]