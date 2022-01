VIDEO/ Percheziție la un cabinet medical din Giurgiu. Certificate de vaccinare anti-COVID false, vândute cu 150 de euro Polițiștii au descins, miercuri dimineața, la adrese din județele Buzau, Giurgiu și Ilfov, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari in legatura modalitatea de eliberare a certificatelor de vaccinare anti-COVID-19. Potrivit Poliției Romane, activitatea vizeaza un cabinet medical individual, printre persoanele implicate fiind și personal medical. Ar fi vorba de un cabinet medical din Verești, […] The post VIDEO/ Percheziție la un cabinet medical din Giurgiu. Certificate de vaccinare anti-COVID false, vandute cu 150 de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

