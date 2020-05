Stiri pe aceeasi tema

- Un urs brun a fost observat intr-un parc național din nordul Spaniei, pentru prima data in 150 de ani, scrie CNN. Animalul a fost descoperit de o echipa de filmare din cadrul companiei Zeitun Films.

- Italia devine astfel prima tara in ceea ce priveste numarul de decese provocate de pandemia de Covid-19, in fata Chinei (3.245), Iranului (1.284) si Spaniei (767). Italia a anuntat primele doua decese in 22 februarie.

- Ambasada Romaniei in Spania anunta ca, incepand de luni, suspenda activitatea cu publicul la sediile oficiilor consulare, in contextul evolutiei pandemiei de coronavirus. Spania a decretat starea de urgenta, fiind luate mai multe masuri restrictive.”Ca urmare a masurilor adoptate de catre…

- Dupa Italia, in vizorul autoritaților romane au intrat Franța și Spania. Conform secretarului de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru, pe ”lista roșie” se afla acum nordul Franței și zona Madridului, unde s-au inregistrat in ultima perioada multe cazuri de infecții cu coronavirus, anunța Digi 24.Conform…

- Real Madrid a invins-o pe marea rivala FC Barcelona cu scorul de 2-0, duminica seara, pe Stadionul ''Santiago Bernabeu'', intr-un El Clasico desfasurat in etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Spaniei. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Sambata, 23 februarie, sunt programate meciurile din cea de-a treia etapa a Rugby Europe Championship 2020. Tricolorii evolueaza pentru prima oara in acest an intr-un meci oficial in fața propriilor suporteri, contra Spaniei, intr-un duel ce va fi televizat de TVR 1 incepand cu ora 15.00. Pentru Stejari…

- Jose Arnau, consulul onorific al Spaniei a efectuat ieri, a doua vizita de lucru in Maramures pentru a participa la intalnirea cu vicepresedintele Consiliului Judetean, Ioan-Doru Dancus. In cadrul discutiilor purtate consulul l-a informat pe vicepresedintele Ioan-Doru Dancus, despre actiunile intreprinse…