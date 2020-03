Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani) a jucat 82 de minute in infrangera lui Rangers cu Kilmarnock, 1-2. Suporterii lui Celtic, liderul din Scoția, cu 10 puncte peste Rangers, de-abia așteptau sa lanseze ironiile dupa infrangerea marilor rivali. ...

- Fanii lui Rangers au fost incantați de faptul ca Ianis Hagi a semnat cu echipa lor preferata. Aceștia i-au compus un cantec jucatorului roman.Pe Facebook, un suporter i-a compus un cantec lui Ianis, in care il compara pe roman cu antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane: ”Il avem pe Hagi,/…

- Fanii lui FC Nantes au pregatit o coregrafie speciala pentru Emiliano Sala, fotbalistul ce și-a pierdut viața, in urma cu un an, intr-un accident aviatic, anunța MEDIAFAX.O fotografie cu chipul lui Emiliano Sala a fost afișata la jumatatea terenului și pe tabela de marcaj, inaintea fluierului…

- De atunci si pana in prezent echipa Autolatest Romania a dat nastere a peste 900 de teste in Romania, adica am testat pe soselele din Romania peste 900 de masini noi pe distante minime de 500 km si maxime de 3.500 km. De asemenea vorbim de peste 10.600 de stiri despre…

- In FIFA 20, al 12-lea jucator nu este publicul, ci Cristiano Ronaldo (34 de ani), starul lui Juventus. Cei de la EA au tot lasat de ințeles ca mai au un jucator de adaugat la echipa anului și, pana la urma, acesta a fost dezvaluit. Nu a surprins pe nimeni ca jucatorul care a primit voturile a fost Cristiano…

- Doliu in lumea muzicii dupa ce o celebra cantareața de muzica rap s-a stins din viața la doar 21 de ani! Fanii sunt in stare de șoc! Lexii Alijai a murit pe 1 ianuarie 2020, iar vestea a fost confirmata de cei apropiați.