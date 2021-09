26 septembrie, vreme frumoasă, devenind caldă pentru această dată

26 septembrie, vreme frumoasă, devenind caldă pentru această dată, pe parcursul zilei cerul va fi variabil în nord şi nord-est şi mai mult senin în rest The post 26 septembrie, vreme frumoasă, devenind caldă pentru această dată first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]