Video | Pensionar ucrainean, fără picioare, 'luptă' în teritoriile ocupate de ruși Un pensionar ucrainean care și-a pierdut picioarele ii sfideaza pe ruși participand la rezistența in teritoriile ocupate. El a strans bani pentru armata ucraineana și a participat la protestele din Herson, potrivit Reuters, anunța Mediafax.

