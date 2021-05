VIDEO Peisaj ireal pe Transfăgărășan. Zăpada măsoare 6 metri grosime. Deszăpezirea va dura câteva săptămâni Pe Transfagarașan a inceput operațiunea de deszapezire. Utilajele lucreaza ca in plina iarna. Stratul de zapada masoara intre 2 și 6 metri grosime, iar drumarii spun ca deszapezirea va dura cateva saptamani. “A inceput operatiunea de deszapezire a partii nordice a DN 7C – Transfagarasan. Deocamdata suntem la inceputul operatiunii care va dura cateva saptamani […] The post VIDEO Peisaj ireal pe Transfagarașan. Zapada masoare 6 metri grosime. Deszapezirea va dura cateva saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

