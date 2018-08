Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, luni dupa-amiaza, pe lotul 3 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, la ieșirea de langa Aiud, din cauza numarului mare de autovehicule. „Ieșirea de pe Autostrada A10 catre Aiud este un dezastru. Se sta in rand de peste 45 de minute ca sa ieși de pe ea”, ne-a…

- Deschiderea traficului pe autostrada, intre Sebes si Aiud nu aduce doar lucruri pozitive pentru soferi. Politistii rutieri din IPJ Alba se asteapta la o aglomerare accentuata a traficului rutier prin Aiud.

- Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda este, inca, in faza de corectare a deficientelor constatate in urma cu mai mutle luni. Ultimele teste pe acest segment aratau ca exista, in continuare, probleme de planeitate si rugozitate, chiar daca constructorul italian a negat existenta lor.

- Casa de la Oarda, aflata pe traseul Autostrazii Sebeș-Turda, exact sub viaductul care va fi construit pe sub Valea Orzii, din cauza careia nu puteau fi executate lucrari, a fost expropriata, iar constructorul spera ca saptamana viitoare va obține autorizația de demolare. Citește și: FOTO, VIDEO. Autostrada…

- Conform unui document intrat in posesia revistei Capital, in acest an, oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere estimeaza ca vor inaugura aproximativ 100 km de autostrada. O parte din aceștia sunt și in zona noastra de interes, respectiv autostrada spre Sebeș, continuarea…

- Cele doua loturi din autostrada Lugoj – Deva aflate in lucru in acest moment apar pe lista viitoarelor inaugurari din perioada apropiata pentru cei de la CNAIR. Compania a intocmit, prin Directia Dezvoltare Autostrazi si Drumuri Expres, o situatie referitoare la viitoarele inaugurari de autostrazi.…

- La Autostrada Sebeș – Turda, lotul 1, in sambata dinaintea Rusaliilor, probabil avand in vedere sarbatoarea care se apropie, constructorul Pizzarotti a lasat-o mai moale. Dimineața se lucra la una dintre culeele de la Oarda, pe partea dreapta a vaii, pe sensul spre Oarda de Sus. Pe cealalta parte a…