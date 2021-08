Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga autostrada A10 Sebeș-Turda va fi data in circulație la toamna, odata cu finalizarea lotului 2, susține ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Oficialul a prezentat astfel un termn diferit de cel prevazut in graficul de execuție lucrari publicat pe site-ul Companiei de Autostrazi, și anume…

- Antreprenorul grec Aktor, care lucreaza pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebes-Turda, a ”atacat” alunecarea de teren de la Oiejdea, unul dintre punctele cheie pentru deschiderea traficului rutier in acest an.

- Noul presedinte al Aktor, grecul Christos Panagiotopulos, s-a deplasat special in Romania in aceste zile pentru a discuta cu reprezentantii CNAIR si ai Ministerului Transporturilor. La final, el a venit cu o veste buna si a anuntat ca in Romania va fi deschisa o noua autostrada.