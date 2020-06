Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| INCREDIBIL! Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, in Lunea Rusaliilor, lucrari complexe de relocare a rețelelor electrice de inalta tensiune la Teiuș și Santimbru Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, in Lunea Rusaliilor, lucrari complexe de relocare a rețelelor electrice de…

- Ziarul Unirea VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, lucrari complexe de relocare a rețelelor de inalta tensiune, care vor permite Aktor sa construiasa pasajul peste calea ferat de la Teiuș Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, lucrari complexe de relocare a rețelelor de inalta tensiune, care…

- Ziarul Unirea VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, au inceput lucrarile de conectare a bretelei cu sensul giratoriu existent la Alba Iulia Nord Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, au inceput lucrarile de conectare a bretelei cu sensul giratoriu existent la Alba Iulia Nord Astazi, la viitorul…

- Ziarul Unirea VIDEO: Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, primul strat de ASFALT in viitorul nod rutier Alba Iulia Nord Autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, primul strat de ASFALT in viitorul nod rutier Alba Iulia Nord Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in ciuda vremii instabile, profitand de ferestrele…

- Ziarul Unirea Video| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda lotul 2, un Aktor mai grabit: Asfaltari in tandem cu doua finisoare Pe autostrada A10 Sebeș-Turda lotul 2, un Aktor mai grabit: Asfaltari in tandem cu doua finisoare Pe lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda, unde lucrarile nu au evoluat satisfacator, antreprenorul…

- Ziarul Unirea Angajari pentru autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2. Ce locuri de munca sunt disponibile Angajari pentru autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2. Ce locuri de munca sunt disponibile AKTOR SA angajeaza pentru autostrada Sebeș-Turda, Lot 2: • ingineri, sefi de echipa, operatori excavator & buldozer,…

- Pandemia a „ucis“ acest an pentru sport. Campionatul European a fost mutat pentru intervalul 11 iunie - 11 iulie 2021, iar astazi s-a aflat cand va avea loc marea sarbatoare a sportului, ce va fi gazduita de Tokyo.

- Flacara Olimpica va ramane aprinsa in Japonia, "ca o lumina de la capatul tunelului in care se afla lumea astazi", dupa ce Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amanate din cazua pandemiei de coronavirus, potrivit CIO, potrivit news.ro."(n.r. - Flacara Olimpica) Va fi un simbol al angajamentului…