Stiri pe aceeasi tema

- Ediția aniversara cu numarul 25 a Galei Tanarului Actor HOP – program de baza al UNITER – incepe azi, 25 august, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia. Timp de 3 zile umplem Cetatea cu teatru și musical, facem show! Evenimentul va fi transmis live pe pe site-ul https://galahop.uniter.ro/…

- In data de 1 septembrie 2022, Teatrul Prichidel din Alba Iulia implinește 70 de ani de activitate, iar duminica 4 septembrie 2022, de la ora 11.00, pe esplanada din fața Catedralei Romano-Catolice „Sfantul Mihail”, din Alba Iulia, vor avea loc o serie de spectacole pentru copii. „Teatrul de Papuși „Prichindel”…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” incheie stagiunea 2021 – 2022 cu doua premiere: ”Muzicanții din Bremen” și ”Alba – Taramul zanelor” Teatrul de Papuși „Prichindel” incheie stagiunea 2021 – 2022 cu doua premiere. Ambele spectacole vor fi susținute in data de 16 iulie 2022, la Sala 67 a Teatrului de Papuși…

- Ambele spectacole vor fi susținute in data de 16 iulie 2022, la Sala 67 a Teatrului de Papuși „Prichindel”. Primul spectacol-premiera – „Muzicanții din Bremen”, dupa Frații Grimm, regia Adam Boboc, va fi prezentat de la orele 12:00. Acest spectacol face parte din proiectul Povești noi pentru copii,…

- „Anuntam cu bucurie ca sarbatoarea Teatrului romanesc isi reia periplul cultural in tara. Si daca pana acum ne-au primit in mijlocul comunitatilor lor orasele Sibiu, Iasi, Targu-Mures, Oradea, Timisoara, Alba Iulia, Cluj, Craiova, iata ca in 2022 Gala Premiilor UNITER ajunge la Bistrita”, este anunțul…

- Tudor Chirila și-a surprins prietenii din mediul online dupa ce s-a lasat fotografiat alaturi de un actor celebru de la Hollywood, dar și de regizorul Martin Campbell. Solistul trupei Vama Veche poate sa fie vazut intr-un nou film anul acesta. Iata ce a postat pe Internet.