Stiri pe aceeasi tema

- Vara inca nici nu a batut la ușa, dar tu probabil ai deja planurile de vacanța facute. Zilele de concediu sunt alese, biletele de avion sunt cumparate, iar tu deja visezi la zilele și nopțile de relaxare care vor urma.

- 3. ScorpionChiar daca la inceputul lunii nu vor vedea mari schimbari din punct de vedere financiar, fiind tentați sa creada ca traverseaza o perioada mai dificila, spre jumatatea lunii, Scorpionii pot avea parte de surprize importante. Acești nativi iși pot rezolva problemele financiare, sumele…

- Regina Angliei are propriile reguli in privința ritualurilor de calatorie. Și cum are voie sa faca ce vrea, fara sa aiba vreo interdicție, suverana nu pleaca in vacanța fara un anumit obiect.

- Horoscopul zilei de 26 Mai aduce multe vești bune pentru nativii din zodiac. In timp ce, pentru unele zodii apar probleme cu sanatatea, pentru altele se anunța o zi cu multe provocari și vești bune. Vezi mai jos ce ti-au pregatit astrele in horoscopul realizat de astrologul Remus Ionescu.

- Maria Marinescu și soțul ei, Alin Petrache vor merge intr-o vacanța binemeritata! Dar nu singuri ci… impreuna cu cei 5 copii ai familiei! Și… pentru asta opteaza tot timpul pentru un minivan. (Super oferte la accesorii gaming) Maria Marinescu are o familie mare! Vedeta are un baiețel dintr-o casnicie…

- Maria Marinescu pleaca in vacanța cu dubița. Trebuie sa faca acest compromis, pentru ca are familie mare! N-o deranjeaza insa. De cand s-a maritat cu Alin Petrache și de cand familia i s-a marit cu un nou membru , celebra creatoare de moda se declara o femeie fericita și implinita. Maria Marinescu are…

- Andreea Marin Andreea Marin "i-a fEcut bagajele "i a plecat intr-o vacantE de lux, in Malta, in mod sigur alEturi de bErbatul cu care are o relatie. Vacanta este una de vis cu peisaje care iti taie respiratia, iar vedeta se bucurE din plin de fiecare clipE. "i-a fEcut bagajele "i a plecat intr-o vacantE…

- In aceasta seara, la Ma insoara mama!, mamele, baietii si fetele se pregatesc pentru o ultima evadare care poate sa fie si un ultim test pentru cele care se viseaza mirese. Dupa cateva zile petrecute la munte si altele acasa la viitoarele soacre, pretendentele lui Romulus, Bobby si Ionut si-au facut…