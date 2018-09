Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Bancu (26 ani) este pe cai mari. Unul dintre cei mai buni fotbalisti ai Craiovei in acest debut de sezon, Bancu este convocat de Cosmin Contra in lotul cu care nationala de fotbal a Romaniei va aborda partidele cu Muntenegru si cu Serbia, din Liga Natiunilor. ProSport l-a provocat...

- Inaintea "dublei" din Liga Națiunilor cu Muntenegru (7 septembrie) și Serbia (10 septmebrie), selecționerul Cosmin Contra a raspuns la 10 intrebari primite din partea fanilor pe canalul oficial de YouTube al FRF 1. "Cum motivați jucatorii inaintea unui meci pentru a da randamentul dorit?" "Depinde,…

- Nicusor Bancu (26 ani) este pe cai mari. Unul dintre cei mai buni fotbalisti ai Craiovei in acest debut de sezon, Bancu este convocat de Cosmin Contra in lotul cu care nationala de fotbal a Romaniei va aborda partidele cu Muntenegru si cu Serbia, din Liga Natiunilor. Cu acest prilej,...

- 10 dintre cei 25 de jucatori convocati de selectionerul Cosmin Contra au fost prezenti la prima ședința de pregatire a nationalei de fotbal a Romaniei, dinaintea partidelor cu Muntenegru (din 7 septembrie) si cu Serbia (de pe 10 septembrie), din debutul Ligii Natiunilor. Ceilalti 15 fotbalisti s-au…

- Romania a demarat azi oficial pregatirile pentru meciul de vineri cu Muntenegru, din Liga Națiunilor, la Ploiești, ora 21:45. "Tricolorii" lui Cosmin Contra au susținut duminica, de la ora 18.00, un prim antrenament ce a avut loc la Mogoșoaia. Sesiunea a fost deschisa in totalitate presei. ...

- Denis Draguș, atacantul de doar 19 ani al Viitorului, va fi selectionat de Cosmin Contra in lotul pentru primele doua meciuri din Liga Natiunilor, cu Muntenegru (7 septembrie) si Serbia (10 septembrie). Cosmin Contra va anunta, duminica, lista cu fotbalistii din Liga 1 pe care ii va convoca in perspectiva…

- Harleme Gnohere joaca in Liga 1 din iulie 2015 si, conform regulamentelui FIFA, ar trebui sa joace cinci ani in competitia interna pentru a fi eligibil. "Omrani și Gnohere sunt fotbaliști care au un randament extraordinar. I-am spus Bizonului, cand am fost in Olanda, ca trebuie sa mai dea…

- Dan Nistor este unul dintre cei mai buni mijlocasi din Liga 1 Betano, dar selectionerul Cosmin Contra nu va miza pe serviciile sale pentru "dubla" cu Muntenegru si Serbia din Liga Natiunilor, "tricolorii" urmand a juca la data de 7 septembrie acasa si apoi pe 10, in deplasare.