„La data de 28.10.2021, procurorii DIICOT Vrancea au dispus retinerea, pentru o perioada de 24 de ore, a unui numar de patru inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si de mare risc, introducere in tara de droguri de risc si de mare risc, detinerea de droguri de risc si de mare risc in vederea consumului propriu si furt calificat cu consecinte deosebit de grave. In fapt s-a retinut ca, in prima parte a anului 2021, inculpatii au constituit un grup infractional organizat care a avut ca scop introducerea in Romania de…