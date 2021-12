VIDEO Patru morți și mai mulți răniți după ce un pod s-a prăbușit peste o autostradă în China Un pod s-a prabușit peste o autostrada din orașul chinez Ezhou, in provincia Hubei, sambata, și a provocat moartea a patru persoane și ranirea altor opt, scrie Reuters. Trei TIR-uri au cazut odata cu podul, iar o mașina care mergea pe autostrada a fost strivita dedesubt, potrivit agenției Xinhua, care precizeaza ca autoritațile desfașoara o […] The post VIDEO Patru morți și mai mulți raniți dupa ce un pod s-a prabușit peste o autostrada in China appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

