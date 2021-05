Stiri pe aceeasi tema

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut, in cursul noptii de joi spre vineri, incetarea imediata a confruntarilor militare dintre Israel si grupurile islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic. "Din respect pentru sarbatoarea Eid al-Fitr, fac apel la reducerea…

- Musulmanii din Israel, Gaza și Cisiordania au celebrat sarbatoarea religioasa Eid al-Fitr, festivalul pentru incheierea postului negru care marcheaza finalul Ramadanului cu rugaciune și o masa imbelșugata. Sarbatoarea a fost puternic marcata de conflictul armat intens care are loc in ultimele zile intre…

- Conflictul militar dintre Fașia Gaza și Israel s-a amplificat in ultimele zile. Peste 1.0000 de rachete au fost trase asupra unor tinte din Israel de militantii Hamas, care au primit raspuns imediat. Sunt numeroase victime in randul civililor. Ministerul Afacerilor Externe a emis noi recomandari adresate…

- Tarile musulmane trebuie sa adopte o pozitie unita si clara cu privire la conflictul dintre Israel si miscarea Hamas din Fasia Gaza, a sustinut joi vicepresedintele turc Fuat Oktay, care a criticat puterile mondiale pentru simpla condamnare a violentelor, fara insa a lua masuri concrete, informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe urmarește indeaproape evoluția situației din Israel și condamna cu fermitate tirurile de racheta lansate din Fașia Gaza, care vizeaza zone civile locuite din Israel. MAE precizeaza ca a fost constituit un Task Force pentru monitorizarea permanenta și evaluarea situației…

- Ministerul Afacerilor Externe urmarește indeaproape evoluția situației din Israel și condamna cu fermitate tirurile de racheta lansate din Fașia Gaza, care vizeaza zone civile locuite din Israel. „MAE regreta profund toate pierderile de vieți inregistrate in ultimele zile in randul populației…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a amanat primele alegeri din ultimii 15 ani in Palestina, din cauza ca organizarea scrutinului nu este ”garantata” in Ierusalimul de Est, anexat de catre Israel, dupa care miscarea palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, a denuntat o ”lovitura de stat”,…