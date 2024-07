Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii, cu varstele intre 7 si 11 ani, au suferit mai multe traumatisme dupa ce cablul unei tiroliene din parcul de distractii Dinosaur World Transylvania, din comuna Rau de Mori, s-a rupt, iar victimele au cazut la pamant de la circa 2,5 inaltime, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Patru copii au fost raniți dupa ce cablul tirolianei s-a rupt, marți, la Dinosaur World Transylvania, un parc de distracții aflat in Țara Hațegului. Locul atrage numeroși turiști și din Timișoara și județul nostru.

- Patru copii, cu varstele intre șapte si 11 ani, au suferit mai multe traumatisme dupa ce cablul unei tiroliene din parcul de distractii Dinosaur World Transylvania, din comuna Rau de Mori, s-a rupt marti, iar victimele au cazut la pamant de la circa 2,5 inaltime, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Patru copii au fost raniți intr-un accident grav la un parc de distracții din Rau de Mori, județul Hunedoara. Incidentul a avut loc dupa ce cablul unei tiroliene a cedat, iar copiii au cazut de la o inalțime de peste doi metri.

- Patru copii au suferit multiple traumatisme, dupa ce s-a rupt cablul tirolienei pe care se aflau, intr-un parc de distractii din judetul Hunedoara. ”In parcul de distractii Dinosaur World Transylvania din comuna Rau de Mori a avut loc un accident in urma caruia 4 minori, doi baieti si doua fete, au…

- Incidentul a avut loc, in urma cu puțin timp, in parcul de distracții Dinosaur World Transilvania, din comuna Raul de Mori, unde un cablul unei tiroliene a cedat, iar patru copii, doi baieți și doua fete, au cazut de la o inalțime de 2-2,50m, suferind mai multe traumatisme. Din primele informații,…

- Noua persoane au fost ranite, inclusiv doi copii mici și mama lor, dupa ce un barbat a deschis focul intr-o zona de relaxare din orașul american Detroit (statul Michigan), potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc sambata seara, intr-o suburbie a orașului american.

- Femeie din Cugir, prinsa la volan cu permisul anulat, in Hunedoara. Polițiștii i-au facut dosar penal O femeie din Cugir a fost prinsa la volan in apropiere de Simeria, cu permisul de conducere anulat, au anunțat reprezentanții IPJ Hunedoara. Incidentul s-a produs la data de 28 aprilie 2024, in jurul…