- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului, și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…

- Patru oameni au fost raniți in urma unei explozii produse in cursul nopții intr-un bloc din Suceava. Trei raniți au fost duși la Unitatea de Primiri Urgente Suceava, unul dintre ei fiind in stare grava. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat ca o patra victima, care initial plecase…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, pe DN 7 Deva-Arad dupa ce un autoturism in care se aflau trei cetațeni ucraineni a patruns pe contrasens și a lovit un alt autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc la kilometrul 499+800 de metri, intre localitațile…

- Salvamontistii au avut, in ultimele 24 de ore, 14 interventii in cadrul carora au fost salvate 21 de persoane. Cinci turisti au fost raniti si doi au murit. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 14 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor”,…

- Salvamontistii maramureseni au fost solicitati, in noaptea de duminica spre luni, sa intervina pentru recuperarea a doi barbati care trebuiau sa ajunga la o stana, aflata in zona impadurita dintre judetele Maramures si Satu Mare. Cei doi au spus ca au consumat alcool si nu au mai gasit drumul spre stana.…

- O explozie a avut loc pe Santierul Naval de la Orsova, judetul Mehedinti, la o nava aflata in reparații. Trei persoane au fost ranite, fiind transporate de urgenta la Unitatea de Primiri Urgente Orsova. Unul dintre raniti are arsuri pe 70 la suta din suprafata corpului. Potrivit reprezentantilor ISU…